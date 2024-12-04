İstanbul'da haraç vermeyen kuyumcu yine kurşunlandı

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kuyumcu dükkanı işleten Oğuz Sönmez, dükkanına gelerek kendisinden para isteyen haraç çetesine ödeme yapmayı reddetti.

Ardından şüpheliler, sabah karşı önüne geldikleri kuyumcuyu kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

Sabah iş yerini açan Sönmez’in kurşunları görerek durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

İKİNCİ KEZ SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Aynı kuyumcunun 2 Kasım Cumartesi günü de motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlandığı, saldırganların henüz yakalanmadığı öğrenildi.

"KİMSEYE VERECEK PARAMIZ YOK"

Kuyumcu Oğuz Sönmez, olay günü yaptığı açıklamada, "Bize sözde 5 milyon lira ceza kestiklerini söylediler. Whatsapp üzerinden sadece sesli aramayla iletişime geçiyorlar. Bu şekilde tehdit ettiler. Biz ödeme yapmadık.

Bu sabah geldiğimizde kurşun izlerini gördük. Biz bu parayı vermeyeceğiz. Bizim kimseye verecek paramız yok. Whatsapp üzerinden yurtdışı numaralarından arıyorlar" şeklinde konuştu.

SALDIRI KAMERADA

Kuyumcuya ikinci kez düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, dükkanın önüne yaya olarak gelen siyah giyimli şüphelinin 5 el ateş ettiği anlar görülüyor.

Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor.