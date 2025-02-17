İstanbul'da haraç vermeyince dükkanı kurşunlandı: Arayıp saldırı anlarını dinlettiler

DHA

İstanbul'da esnafın üzerine kabus gibi çöken haraç çetelerinin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi üzerinde bir iş adamına ait galeriyi haraca bağlamak isteyen şüpheliler, gece saatlerinde iş yerini kurşunladı.

Şüpheliler, silahlı saldırı sırasında iş adamını arayarak o anları dinletti.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Saldırının ardından durum polise intikal etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dükkana 4 kurşun isabet ettiği belirlenirken çevrede 10 adet boş kovan bulundu.

SUÇ ALETİNİ ELDEN ÇIKARDILAR

Gasp Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı otomobili yaklaşık 10 kilometre takip etti.

Şüphelilerin yolda bir arkadaşlarıyla buluşarak olayda kullandıkları silahı arkadaşlarını verdikleri de belirlendi.

6 GÖZALTI

Polis, fiziki ve teknik takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi.

10 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren Erkan K.’nin, 10 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Şüpheliler 'Gasp', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Suç örgütü kurmak' ve 'Suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.