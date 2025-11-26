İstanbul'da hareketli gece: Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırabildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSE MUKAVEMET EDENLER GÖZALTINA ALINDI

Tarafların polisin müdahalesine direnmesi üzerine ekipler, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı.

Olayın bastırılmasının ardından polise mukavemet ettiği belirlenen kişiler gözaltına alındı.

Kavga anları ve polisin müdahalesi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.