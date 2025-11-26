Abone ol: Google News

İstanbul'da hareketli gece: Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırabildi

Esentepe Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Polis müdahalesine direnen şüpheliler gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 17:52
İstanbul'da hareketli gece: Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırabildi
  • Esentepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi.
  • Polis, kavgayı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı.
  • Müdahaleye direnen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSE MUKAVEMET EDENLER GÖZALTINA ALINDI

Tarafların polisin müdahalesine direnmesi üzerine ekipler, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı.

Olayın bastırılmasının ardından polise mukavemet ettiği belirlenen kişiler gözaltına alındı.

Kavga anları ve polisin müdahalesi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

