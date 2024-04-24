İstanbul'da hastanenin güvenlik amiri, yardımcısını döverek öldürdü Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşanan tartışmada güvenlik amiri, 15 yıllık arkadaşı ve yardımcısına sopayla saldırdı. Yaralı adam hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, ölümle sonuçlanan bir kavga yaşandı.

Dün akşam saatlerinde, Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan 43 yaşındaki Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı 47 yaşındaki Atilla Ay arasında tartışma çıktı.

Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Döverek öldürdü

Tansiyonun yükselmesiyle hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı.

Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken Erdal Çaycı, polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Hareketsiz halde bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çaycı, adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)