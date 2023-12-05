İstanbul'da hemşireye şiddet! 'Eldivenin kirli' bahanesiyle darbettiler Hastaneye giden bir vatandaş, hemşirenin kendisine müdahale ettiği sırada eldivenlerinin kirli olduğunu iddia etti. Sağlık çalışanı eldivenini değiştirmesine rağmen tansiyon düşmedi ardından hasta ve yakınları, genç hemşireye saldırdı.

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DHA

Sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Dün akşam saat 17.20'de Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sarı alanda görevli hemşire Sidar Erdal, hastaya enjeksiyon yapmak için tedaviye başladı.

Bu sırada hasta yakınının kendisine 'Eldivenlerini değiştir' demesiyle tartışma çıktı.

Hemşirenin eldivenleri değiştirmesine rağmen hasta ve hasta yakını, hemşire Sidar Erdal'ı darbetti.

Beyaz kod verildi

Araya girenlerin yardımıyla kavga sona erdi. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi.

Hasta Bager D.K. ile hasta yakını Veysel O.B. gözaltına alındı. Hemşireyi darbeden iki kişiye, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

"Biz ölürsek kim yaşatacak"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları, arkadaşlarının hastanede darbedilmesine tepki gösterdi.

Seslerini duyurmak isteyen çalışanlar, 'Biz ölürsek kim yaşatacak' ve 'Şiddet varsa biz yokuz' yazılı pankart açarak hastane önünde basın açıklaması yaptı.

"Eldivenin kirli olduğu gerekçesiyle önce sözel şiddet uygulandı"

Grup adına basın açıklamasını okuyan hemşire Bahar Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

Bugün yine maalesef ki bizi derinden üzen, artık yeter demekten bıktığımız, her gün bir hastaneden gelen şiddet haberlerine bir yenisini sizlerle paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Önünde bulunduğumuz bu devasa, dışından oldukça gösterişli hastanemizin acilinde dün akşam acil nöbetinde bir hemşire arkadaşımız hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Saldırgan sağlık emekçisi arkadaşımızın eldiveninin kirli olduğu gerekçesiyle önce sözel şiddet uygulamıştır.



Lateks malzemesi oksijene maruz kaldığında oksidasyon meydana gelir ve bu da renk değişimine sebep olabilir. Bunun nedeni, lateksin parçalanabilen ve eldivenin zamanla sararmasına neden olabilen proteinler içeren doğal bir malzeme olmasıdır. Eldivenin temiz olduğunun izahına ve değiştirilmesine rağmen saldırgan fiziksel şiddet uygulayarak arkadaşımızı kötü şekilde darbetmiştir.

"Şiddet karşısında gözünü kaybedebilirdi"

Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak Sevim ise, "Dün akşam çalışmış olduğumuz bu hastanede arkadaşımız Sidar haksız ve hukuksuz bir şekilde hizmet vermeye çalıştığı hasta ve hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı. Arkadaşımız bu şiddet karşısında gözünü kaybedebilirdi. Yüzünde kalıcı hasar oluşabilirdi." diye konuştu.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)