İstanbul'da hırsız 12 saat boyunca kumbarayı soydu: Ekipler kısa sürede yakaladı Sabaha karşı bölgede ihtiyaç sahip için bulunan giysi kumbarasını gözüne kestiren hırsız, saatlerce levyeyle açmaya çalıştı. Sonunda başarılı olan şüpheli, beğendiği kıyafetleri çalarak kayıplara karıştı. Ekiplerin harekete geçmesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saatler süren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Cihangir’de geçtiğimiz Çarşamba saat 04.00 sıralarında başlayan olayda, ihtiyaç sahipleri için sokağa konulan giysi kumbarası hırsızların hedefi oldu.

Kumbaranın yanına gelen bir şahıs elindeki levyeyle metal kumbarayı açmaya çalıştı.

12 saat boyunca mücadele etti

Vatandaşların gözü önünde saatlerce uğraştığı kumbarayı açamayan şüpheli, bir süre sonra geri gelip yine levyeyle açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Aynı yere üçüncü kez gelen hırsız, 12 saatin ardından devirdiği kumbarayı levyeyle açtıktan sonra içindeki giysi ve ayakkabılardan beğendiklerini çaldı.

O anlar kamerada

Çaldığı eşyaları yanında getirdiği valize dolduran şahıs, kumbarayı düzelttikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Ekipler harekete geçti

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, hırsızı yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Özcan Z. olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler şahsı yakalamak için harekete geçildi.

İki saat içinde yakalandı

Şahsın semtte bulunan bir otoparkta olduğunun belirlenmesi üzerine polis, iki saat içinde şahsı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahsa, ifadesi alınarak “mala zarar verme” ve “açıktan hırsızlık” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)