İstanbul'da hırsız internet kablosuyla bisikleti çaldı Sultangazi'de gece saatlerinde sokağı kolaçan eden hırsız, önce kestiği internet kablolarını daha sonra ise gözüne kestirdiği bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

İHA

Gece saat 04.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta gezen hırsız, bir süre keşif yaptı.

Daha sonra ise çevrede kimsenin olmadığından emin olunca sokakta bulunan binaların internet kablolarını kesti.

Kestiği kabloları çalan şüpheli, daha sonra ise bir binanın girişindeki bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı.

"ŞU AN MAHALLEDE İNTERNETİMİZ YOK"

Olayı anlatan Gökhan Basık, "Saat 04.30 sıralarında mahalleye kimliği belirsiz kişiler geliyor. İnternet kablolarını kesip kabloları çalıyor. Ve daha sonrasında bir komşumuzun çocuğunun bisikletini çalıyor. Bir kişi galiba bisikletle çıkıyor diğerleri de mahallenin alt taraflarından bir yerden kaçıyorlar. Okul haftası. Şu an mahallede internetimiz yok. Çok mağdur kaldık. Bu duruma el atılmasını istiyoruz. Her türlü yanımızda bir destek istiyoruz. Kabloları büyük ihtimal arabaya da yükleyip götürdüler. Ya da el arabasına yükleyip dereden aşağıya inmiş olabilirler. Bu durumla alakalı bir çalışma istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULLAR AÇILINCA MAĞDUR OLDU"

Bir diğer mahalle sakini, "İnternet kablolarımızı çalmışlar. Çocuklarımız okullar açılınca mağdur durumda kaldı. Yapılmasını istiyoruz ve bir an önce hırsızın yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini, "Mahallemizde internet kablolarımız çalınmış. İnternetlerimiz yok. Okul açılacak. Lütfen bütün mahalle mağduruz. Mahallemizde komşunuzun çocuğunun bisikleti de çalınmış. Öyle de bir duyum aldık. Onun için de internetlerimizin olmasını istiyoruz" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sokağı kolaçan eden bir şüphelinin, önce internet kablolarını kestiği ardından bisiklet çaldığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)