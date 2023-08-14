İstanbul'da oynarak hırsızlık yapmaya gelen hırsızlar 1 milyon liralık altın çaldı Bir kuyumcuya gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan kişiler, sürünerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalarak kayıplara karışırken kameralara oynadıkları anlar yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Başak Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda hırsızların rahatlığı şoke etti. Yabancı bir yatırımcının iş yerine sabah saat 05.00 sıralarında otomobille gelen zanlılar, araçtan rahat rahat indi. Bunun ardından yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan hırsızlar, sürünerek girdikleri kuyumcuda bulunan değeri 1 milyon TL olan ziynet eşyalarını çaldı. Oynadıkları anlar kaydedildi Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve silahlı zanlılardan birinin oynayarak kuyumcuya yönelmesi ise bu kadarına da pes dedirtti. Eşyaları çuvala doldurdular Zanlılar, kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, dolaplarda bulunan ürünleri beraberinde getirdikleri çuvallara doldurarak oradan uzaklaştı. Polis ekiplerinin zanlıları bulmak için çalışmaları sürüyor.