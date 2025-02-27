İstanbul'da horoz kadına saldırdı: Ayağa kalkınca karşılık verdi

İHA

İstanbul'da dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde güldüren anlar yaşandı.

Kaldırımda başına geleceklerden habersiz şekilde yürüyen bir kadına, sokakta gezen horoz saldırdı.

HOROZ SALDIRIP YERE DÜŞÜRDÜ

Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbelerin de etkisiyle defalarca yere düştü.

Ayağa kalktıktan sonra ise bu sefer de kadın, horoza saldırdı.

BU KEZ DE O HOROZA SALDIRDI

Taş ve tekme ile uzun süre horozu kovmaya çalışan kadının o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.