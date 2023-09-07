İstanbul'da husumetli ailelerin uçan tekmeli kavgası Sultanbeyli’de cadde ortasında tekmeli yumruklu kavga eden husumetli 2 grup güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, husumetli oldukları iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı.

Cadde üzerinde bir işletmenin önünde bekleyen kişiye, kimliği belirsiz şahıslar saldırdı.

Tabureler tekmeler havada uçuştu

Çevredeki vatandaşlarında müdahil olduğu kavgada tabureler de havalarda uçuştu.

Husumetli olduğu kişi tarafından boğulan kişiyi ise bir başka kişinin tekmesi kurtardı.

O anlar kamerada

Tekme yiyen şahıs yere kapaklandı.

Cadde üzerinde yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)