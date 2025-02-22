İstanbul'da husumetlisine ateş açtı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İHA

İstanbul Maltepe’de Berke Yüce isimli genç, sokak içerisinde yürüdüğü esnada husumetlisi ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, yanında taşıdığı silahı çıkartarak Berke Yüce’ye ateş açtı.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇTI

Kurşunların hedefi olan 19 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı.

Saldırgan ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleriyse kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kurşunların hedefi olan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, bugün Kartal Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Yüce’nin ailesi başta olmak üzere yakınları katılım sağladı.

Yüce’nin cenazesine katılan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.