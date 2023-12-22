İstanbul'da huzur denetiminde arbede çıktı! Polis ve bekçilere saldırdılar Akşam saatlerinde huzur denetimi için sırasında bir kafeye giren polis ve bekçiler ile içeridekiler arasında çıkan arbede kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin huzur ve asayişi sağlamak adına çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, geçtiğimiz akşam İstanbul'da da harekete geçti.

Bayrampaşa'da bulunan bir kafeye giren polis ekipleri ve bekçiler, yurt genelinde yapılan huzur denetimini gerçekleştirmek istedi.

Polise küfredince tansiyon yükseldi

Polislerden biri kafede oturan T.G.'den kimlik talep etti.

Bir süre cüzdanından kimlik çıkarmakla uğraşan T.G. iddiaya göre polise küfretti. Polis memuru kendisine küfreden T.G.'yi itince arbede çıktı.

Diğer polisler de olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada kafedeki bir çalışan bekçilerden birine tekme atınca olaylar bir anda büyüdü.

2 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı

Arbede kavgaya dönüştü. Polis, biber gazı ile kafe çalışanlarına müdahale etti.

Olaylarda 2 polis memuru ile 1 bekçinin yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından T.G. ile birlikte kafede bulunan E.G.(22), M.G.(18), R.G.(26), F.G.(33), görevli memura mukavemet suçundan gözaltına alındı.

Serbest bırakıldılar

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)