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İstanbul'da taciz iddiasına vatandaştan tekmeli yumruklu dayak

İstanbul'da taciz iddiasına vatandaştan tekmeli yumruklu dayak İki farklı taciz iddiasında olayı duyan mahalle sakinleri, iki kadına taciz ettiği öne sürülen şahısları tekme tokat döverken, o anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.