İstanbul'da taciz iddiaları vatandaşı ayaklandırdı...
İlk olay, 30 Nisan Salı günü öğle saatlerinde Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, sokak arasında bir kadının bağırışlarını duyan çevre sakinleri, sesin geldiği sokağa koştu.
Tekme tokat dövdüler
Kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin tekme ve yumruklarla darbedildiği olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Diğer olay, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi.
Taciz iddiasıyla dakikalarca dayak yedi
İETT otobüsünde bir kişinin kadını taciz ettiği iddiası üzerine vatandaşlar, şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.
Şüpheli kaçmaya çalışırken otobüs şoförü tarafından kapıların kapatıldığı öğrenildi. Otobüsten indirilen şüpheli, vatandaşlar tarafından dakikalarca dövüldü.
O anlar kamerada
O anlar, olaya şahit olan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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