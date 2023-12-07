İHA
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, otobüs çilesi bitmiyor...
Sık sık arızalanan otobüs ve metrobüsler, vatandaşları canından bezdirme noktasına geldi.
Bugün aralıksız yağmurun yağdığı İstanbul'da Beyoğlu'nda arızalanan İETT otobüsü, trafiği felç etti.
Yolcular perişan oldu
Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı. Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.
Unkapanı Köprüsü kilitlendi
İETT otobüsündeki arıza trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun da etkisiyle Unkapanı Atatürk Köprüsü’nde trafiğin adeta felç olduğu görüldü. Bir süre sonra otobüs şoförü aracı çalıştırarak oradan ayrılırken, bir süre sonra trafik de normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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