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İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti

İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti Beyoğlu’nda arızalanan İETT otobüsü, uzun süre yolda kalınca yağmurun da etkisiyle Unkapanı Köprüsü’nde trafiğin tıkanmasına neden oldu. O anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.