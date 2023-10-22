İstanbul'da İETT otobüsü şoförü otobüs kullanırken telefonla oynadı Bir eliyle direksiyonu kontrol eden şoför, diğer eliyle telefonla oynadı. Şoförün tehlike saçan hareketlerini yolcu kaydetti.

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DHA

İstanbul'da İETT şoförünün hareketleri, olası kazaya davetiye çıkardı.

Ümraniye'deki seyir halindeki otobüsün şoförü telefonla oynadı.

Olay, 20 Ekim Cuma günü, saat 09.00 sıralarında Ümraniye- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı.

Yol boyunca cep telefonuyla oynadı

İddiaya göre; 14B hatlı Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü, seyir halindeyken yol boyunca cep telefonuyla oynadı.

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Yolcu kaydetti

Bir eliyle direksiyonu kontrol eden, diğer eliyle telefonla oynayan şoför, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)