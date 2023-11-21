AA
Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Yenidoğan İETT Hareket Amirliğinin de bulunduğu alandaki duraklara seyir halindeki Saadettin B’nin kullandığı İETT otobüsü, yolda yürüyen Saliha A’ya çarptı.
Kadın otobüsün altında kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsün altından çıkarıldı
Saliha A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı.
Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Polisin yaşanan kazayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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