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İstanbul'da iğrenç görüntü: Okul servisinin içinde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç görüntü: Okul servisinin içinde mastürbasyon yaptı Esenyurt'ta bir lisenin karşısında aracını park eden servis şoförü, araç içinde mastürbasyon yaparken uygunsuz şekilde görüntülendi. O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı.