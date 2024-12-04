Haber Merkezi
İstanbul Esenyurt'ta mide bulandıran bir olay yaşandı.
Çınar Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında park eden bir okul servisinde şoförün araç içerisinde mastürbasyon yaptığı görüldü.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde şoförün kayda alındığını fark ettikten sonra toparlanmaya çalıştığı görüldü.
OKULUN KARŞISINDA ARAÇ İÇİNDE MASTÜRBASYON YAPTI
O anlar izleyenlerin tepkisini çekti.
Sosyal medyada görüntüyü izleyen vatandaşlar 'çocuklarımız kimlere emanet?' yorumunda bulundu.
İşte o görüntü...
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