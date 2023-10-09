İstanbul'da ihbara giden polis memuru içeriden açılan ateşle şehit oldu: Düşmanım sandım Gece saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde ihbara giden bir polis memuru içeriden gelen kurşunların hedefi oldu. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde düşmanı sandığını ifade etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gece saat 02.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.

Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi.

Ekipler ihbar yerine gitti

Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı.

Güvenlik güçlerine ateş edildi

Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

Polis memuru şehit oldu

Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

"Düşmanım sandım"

Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)