İHA
İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde sesler yükseldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında başlayan tartışmada tansiyon aniden yükseldi.
Birbirlerine girdiler
Kısa sürede kavgaya dönen olayda grup bir anda kalabalıklaştı.
Gencinden yaşlısına birbirine giren şahıslar, kürek ve sopalarla saldırdı. Birbirlerine tekme tokat saldıranlar da oldu.
Kavga anları kamerada
O anlar ise kameralara yansıdı.
Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü.
Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)