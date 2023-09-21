İstanbul'da iki grubun sopalı kavgası kameralara yansıdı Başakşehir ilçesinde geç saatlerde çıkan kavgada kalabalık iki grup, kürekler ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde sesler yükseldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında başlayan tartışmada tansiyon aniden yükseldi. Birbirlerine girdiler Kısa sürede kavgaya dönen olayda grup bir anda kalabalıklaştı. Gencinden yaşlısına birbirine giren şahıslar, kürek ve sopalarla saldırdı. Birbirlerine tekme tokat saldıranlar da oldu. Kavga anları kamerada O anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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