İstanbul'da iki İETT otobüsü ile servis kaza yaptı! Trafik felç oldu Kadıköy'de trafik ve insan yoğunluğunun olduğu bölgede, seyir halindeki İETT aracı perona yaklaşan diğer İETT otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle servis aracına da çarpıldı. 2 vatandaş yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Kadıköy bölgesindeki trafik kazasıyla karşılaştı. İETT'ler çarpıştı Saat 06.30 sıralarında Göztepe mevkiinde peronlara gittiği öğrenilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan bir başka İETT otobüsüne çarptı. Servis aracı da kazaya karıştı Çarpmanın etkisiyle İETT, aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çarpınca ortalık savaş alanına döndü. 2 yaralı Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik kilitlendi Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)