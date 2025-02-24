İstanbul'da iki iş yerini kurşunlayan şüphelilere baskın

İHA

İstanbul'da art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılar için düğmeye basıldı.

Küçükçekmece'de aynı cadde üzerindeki 2 iş yerini kurşunlayan şüpheliler için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı ve bölgedeki 96 adet güvenlik kamerası incelemeye alındı.

KIYAFET DEĞİŞTİRİP KAÇTILAR

Ekipler, kameralardan şüpheli şahısların olayları gerçekleştirdikten sonra İnönü Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye gittiklerini, bir süre sonra da kıyafetlerini değiştirdikten sonra işletmeden ayrıldıklarını tespit etti.

MOTOSİKLETİ DE DEĞİŞTİRDİLER

Çalışmaların devamında şüphelilerin, daha sonra Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste saldırıda kullanılan motosikleti değiştirdikten sonra aynı işletmeye geri döndükleri ve bir süre sonra işletmeden ayrıldıkları belirlendi.

5 GÖZALTI

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresleri tespit edilip, 19 Şubat günü Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda O.A. isimli yaşı küçük şahıs ile birlikte T.H., A.C.Y., A.H. ve A.Ş. isimli şahıslar yakalandı.

SALDIRININ SEBEBİ HUSUMET

Araştırmalarda; şüpheli şahsılar ile iş yeri sahipleri müşteki şahısların arasında bulunan husumetten dolayı olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler 20 Şubat günü adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan T.H. isimli şahıs tutuklanırken edilirken diğer şahıslar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.