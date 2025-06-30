İstanbul'da iki kardeş alacaklılarının evini kurşunladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde alacaklılarına dehşeti yaşattılar.

Ortabayır Mahallesi'nde yaşanan olayda gece yarısı motosikletle sokağa gelen kaslı şüphelilerden biri, alacaklıları olduğu öne sürülen kişinin evini kurşunladı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı kasklı ve plakasız motosikletli iki şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Çalışmaların devamında 26 yaşındaki F.K. ve 21 yaşındaki kardeşi F.K.'nin saklandıkları adresler tespit edildi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla Şişli'de yakalandı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motosiklet çantası, 1 adet kask ve motosiklet ele geçirildi.

Emniyete götürülen iki kardeş, emniyetteki ifadelerinin ardından 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.