İstanbul'da ilk iş gününde kafasına demir düşen genç öldü

İstanbul'un Güngören ilçesinde saat 17.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesine 17 yaşındaki Y.Z., il dışından çalışmak için geldi.
Y.Z.'nin ilk iş gününde, şantiyedeki vinçten düşen malzeme kafasına geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.Z., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri şantiyede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Burada çok rüzgar vardı"
Olayı anlatan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, şöyle dedi:
Buradaki çalışanlardan aldığımız bilgiler üzerine, 16 - 17 yaşlarında bir kardeşimiz burada çalıştığı esnada oluyor. Bugün de burada çok rüzgar vardı.
"Üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor"
Çalışma arkadaşları da şunları ifade etti:
Rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım. Sorumlusu kimse çalışabileceğini söylüyor. Vinç kaldırıldıktan sonra üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor. İş güvenliği uzmanına durumu sorduk.
Bize ismini bilmediklerini söylediler. İsmini bilmediğiniz insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? Henüz bugün işe başladığı söylendi. Neticesinde burada bir ihmalin olduğu ortadadır. Bunun gerçekten araştırılmasını ve bu tarz olayların son bulmasını diliyoruz.