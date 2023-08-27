İstanbul'da ilk iş gününde kafasına demir düşen genç öldü Farklı şehirden çalışmak için geldiği şantiyede ilk iş gününde, vinçten kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki gencin, hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde saat 17.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesine 17 yaşındaki Y.Z., il dışından çalışmak için geldi.

Y.Z.'nin ilk iş gününde, şantiyedeki vinçten düşen malzeme kafasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.Z., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şantiyede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Burada çok rüzgar vardı"

Olayı anlatan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, şöyle dedi:

Buradaki çalışanlardan aldığımız bilgiler üzerine, 16 - 17 yaşlarında bir kardeşimiz burada çalıştığı esnada oluyor. Bugün de burada çok rüzgar vardı.

"Üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor"

Çalışma arkadaşları da şunları ifade etti: