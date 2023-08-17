Şehir içi tramvay yolculuğunda yaşanan ilginç olaylar, yolcular arasında çıkan tartışmalar her geçen gün farklı bir şekilde gündeme geliyor.
Milyonlarca vatandaşın toplu taşıma kullandığı İstanbul'da, tramvayda turistle yolcular arasında tansiyon yükseldi.
Kentte önceki gün Fatih Eminönü’nde Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayda, vatandaşların anlaşamadığı turiste tepki gösterildi.
Tramvayda bulunan bir vatandaş, yabancı uyruklu kişinin akbil basmadığını iddia ederek adamı uyardı.
İngilizce konuşunca anlaşılmadı
Yaşanan tartışmada kısa sürede tüm tramvay yolcuları olaya dahil oldu.
Turist, kendisine gelen tepkilerin üzerine İngilizce olarak akbil bastığını ve kendisine dokunmamaları gerektiğini söyledi.
Turist tramvaydan kovuldu
Turistin söylemlerinin yanlış anlaşılması üzerine çıkan arbedenin ardından yolcular, turisti tramvaydan dışarıya gönderdi.
O anlar kaydedildi
Güvenliklerin müdahalesiyle yatıştırılan ilginç olay, tramvayda bulunan bir başka yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.