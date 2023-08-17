İstanbul'da İngilizce konuşan turisti anlamayınca yaka paça tramvaydan attılar Tramvayda bir vatandaş, yabancı uyruklu bir kişinin akbil basmadan tramvaya bindiğini söylemesi üzerine turist, İngilizce konuşarak ödemeyi yaptığını söyledi. Turisti kimse anlayamayınca tramvayda yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Şehir içi tramvay yolculuğunda yaşanan ilginç olaylar, yolcular arasında çıkan tartışmalar her geçen gün farklı bir şekilde gündeme geliyor. Milyonlarca vatandaşın toplu taşıma kullandığı İstanbul'da, tramvayda turistle yolcular arasında tansiyon yükseldi. Kentte önceki gün Fatih Eminönü’nde Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayda, vatandaşların anlaşamadığı turiste tepki gösterildi. Tramvayda bulunan bir vatandaş, yabancı uyruklu kişinin akbil basmadığını iddia ederek adamı uyardı. İngilizce konuşunca anlaşılmadı Yaşanan tartışmada kısa sürede tüm tramvay yolcuları olaya dahil oldu. Turist, kendisine gelen tepkilerin üzerine İngilizce olarak akbil bastığını ve kendisine dokunmamaları gerektiğini söyledi. Turist tramvaydan kovuldu Turistin söylemlerinin yanlış anlaşılması üzerine çıkan arbedenin ardından yolcular, turisti tramvaydan dışarıya gönderdi. O anlar kaydedildi Güvenliklerin müdahalesiyle yatıştırılan ilginç olay, tramvayda bulunan bir başka yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.