İHA

Şehir içi tramvay yolculuğunda yaşanan ilginç olaylar, yolcular arasında çıkan tartışmalar her geçen gün farklı bir şekilde gündeme geliyor.

Milyonlarca vatandaşın toplu taşıma kullandığı İstanbul'da, tramvayda turistle yolcular arasında tansiyon yükseldi.

Kentte önceki gün Eminönü’nde Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayda, vatandaşların anlaşamadığı turiste tepki gösterildi.

Tramvayda bulunan bir vatandaş, yabancı uyruklu kişinin akbil basmadığını iddia ederek adamı uyardı.

İngilizce konuşunca anlaşılmadı

Yaşanan tartışmada kısa sürede tüm tramvay yolcuları olaya dahil oldu.

Turist, kendisine gelen tepkilerin üzerine İngilizce olarak akbil bastığını ve kendisine dokunmamaları gerektiğini söyledi.

Turist tramvaydan kovuldu

Turistin söylemlerinin yanlış anlaşılması üzerine çıkan arbedenin ardından yolcular, turisti tramvaydan dışarıya gönderdi.

O anlar kaydedildi

Güvenliklerin müdahalesiyle yatıştırılan ilginç olay, tramvayda bulunan bir başka yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.