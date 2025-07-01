İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık yapan karı- koca yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarındaki hapis cezaları nedeniyle aranan karı-kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de oldukları belirlenen şüphelilerin kaldığı ev belirlendi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan baskında Buse Yılmaz ile Turan Yılmaz, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan zanlılardan Buse Yılmaz'ın, daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu ayrıca UYAP üzerinden dolandırıcılık suçlarından 53 aranması olduğu belirlendi.

33 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Buse Yılmaz'ın 33 yıl hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi.

KOCANIN 46 SUÇ KAYDI VARDI

Turan Yılmaz'ın ise daha önceden 46 suç kaydı bulunduğu, UYAP üzerinde dolandırıcılık suçundan 79 aranması olduğu belirlendi.

Turan Yılmaz hakkında toplam 71 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Şüphelilerin, internet üzerindeki satış sitelerini kullanarak satılık eşya ilanı verdikleri ardından vatandaşlardan parayı alıp, ürünleri göndermedikleri ya da başka ürünler gönderdikleri iddia edildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.