İstanbul'da İranlı genci kamu görevlisiyim yalanıyla dolandırdı

İHA
İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü Kadıköy ilçesinde, İranlı P.Z. (21) kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmesiyle, evinde bulunan 150 bin euro ve 7 bin doları şüpheli şahsa elden teslim etti.
Dolandırıldığını anlayan P.Z. şikayetçi oldu.
150 bin euro ve 7 bin dolarını kaptırdı
Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucunda P.Z.’yi dolandıran kişinin Kadir U.(20) isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Yakalandı
Kadir U. ekipler tarafından yakalandı.
Yapılan tahkikatın ardından Kadir U. mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.