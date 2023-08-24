İstanbul'da İranlı genci kamu görevlisiyim yalanıyla dolandırdı
İHA

İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü ilçesinde, İranlı P.Z. (21) kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmesiyle, evinde bulunan 150 bin euro ve 7 bin doları şüpheli şahsa elden teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan P.Z. şikayetçi oldu.

150 bin euro ve 7 bin dolarını kaptırdı

Bunun üzerine Büro Amirliği harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda P.Z.’yi dolandıran kişinin Kadir U.(20) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İstanbul'da iranlı genci dolandırdı

Yakalandı

Kadir U. ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan tahkikatın ardından Kadir U. mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da iranlı genci dolandırdı