İstanbul'da İranlı genci kamu görevlisiyim yalanıyla dolandırdı Kadıköy’de kendisini kamu görevlisi olarak tanıdan 20 yaşındaki genç, 21 yaşındaki İranlı genci dolandırdı. İranlı genci 150 bin Euro ve 7 bin dolar dolandıran şahıs adli makamlara sevk edildi.

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü Kadıköy ilçesinde, İranlı P.Z. (21) kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmesiyle, evinde bulunan 150 bin euro ve 7 bin doları şüpheli şahsa elden teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan P.Z. şikayetçi oldu.

150 bin euro ve 7 bin dolarını kaptırdı

Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda P.Z.’yi dolandıran kişinin Kadir U.(20) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yakalandı

Kadir U. ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan tahkikatın ardından Kadir U. mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.