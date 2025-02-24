İstanbul'da iş adamı borcu yüzünden kaçırıldı

DHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşayan C.Ö., ağabeyi M.Ö.'ye ulaşamadı.

Ağabeyinin borç yüzünden bazı şahıslarla husumetli olduğunu hatırlayan C.Ö., durumu polise bildirmeye karar verdi.

Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında polisi arayan C.Ö., "Ağabeyimin borcu vardı. Alacaklalılarıyla en son Ortaköy’de buluştu. Beni telefondan görüntülü aradılar. 'Saat 17.00’ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder' diye konuştular" dedi.

Ağabeyinin hayatından endişe ettiğini söyleyen C.Ö. polisten yardım istedi.

İŞ ADAMININ TUTULDUĞU EV TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Zamanla yarışan ekipler kaçırılan M.Ö.’nün Ortaköy’de gittiği evin adresini tespit etti.

KURTARILDI

Mağdurun daireye girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği operasyonda evde zorla tutulan M.Ö. kurtarıldı.

3 GÖZALTI

Evde bulunan şüpheliler M.E.D.(44), İ.P.(40) ve Z.Y. ise (43) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 44 gram metamfatamin, bir miktar kokain, hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

BORCU BORÇLA KAPATMAK İSTEMİŞ

Polis soruşturmasında M.Ö.’nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi.Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin M.Ö.'den sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Z.Y.’nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.