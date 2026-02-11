İstanbul'da iş yeri kurşunlayan 2'si çocuk 3 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Ataşehir'de bulunan iş yeri, motosikletli 1 şüpheli tarafından kurşunlandı.

Saldırıda iş yerine 8 kurşun isabet ettiği belirlenirken çevrede yapılan incelemelerde, 9 boş kovan bulundu.

TAKSİYLE GELİP İŞ YERİ KURŞUNLADILAR

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gün saat saat 23.30 sıralarında, Yenisahra Mahallesi'nde başka bir iş yeri daha kurşunlandı.

Ticari taksiyle olay yerine gelerek iş yerini kurşunlayan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRILARIN SEBEBİNİN HARAÇ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili başlattıkları çalışmada her iki saldırının da haraç almak için gerçekleştirildiğini ve silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler E.Ç., H.S. ve M.M.B.A. gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden M.M.B.A Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, 2 şüpheli çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.