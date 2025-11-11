İstanbul'da iş yerinde silah sesi duyan mahalleli ekiplere haber verdi: 1 kişi ölü bulundu

- Küçükçekmece'de bir iş yerinden silah sesi duyulması üzerine mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
- Ekipler, iş yerinde bir kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Küçükçekmece'de iş yerinden silah seslerinin gelmesinin ardından binada yaşayan kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
1 KİŞİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, iş yerinde 1 kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ÖLÜME İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerinde incelemelerde bulunmasının ardından polis, şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı.