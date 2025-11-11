Abone ol: Google News

İstanbul'da iş yerinde silah sesi duyan mahalleli ekiplere haber verdi: 1 kişi ölü bulundu

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden silah sesleri yükseldi. Mahalledeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler iş yerinde 1 kişiyi ölü olarak bulurken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 09:09
  • Küçükçekmece'de bir iş yerinden silah sesi duyulması üzerine mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
  • Ekipler, iş yerinde bir kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Küçükçekmece'de iş yerinden silah seslerinin gelmesinin ardından binada yaşayan kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

1 KİŞİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, iş yerinde 1 kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜME İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerinde incelemelerde bulunmasının ardından polis, şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı.

