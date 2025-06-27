İstanbul'da İş yerinde unutulan cep telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki hırsız güvenlik kamerasını hesaba katmadı...

Erdal Demir isimli müşteri, hırdavatçıya geldikten sonra tezgahın üzerinde cep telefonunu unuttu.

KENDİSİNE AİTMİŞ GİBİ DAVRANDI

Demir’in dükkandan ayrılmasından kısa süre önce içeriye giren kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, masadaki telefonu fark etti.

Hiç tereddüt etmeden masaya yönelen şüpheli, telefonu kendisine aitmiş gibi davranarak aldı ve iş yerinden ayrıldı.

O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DURUMU FARKEDEN DÜKKAN SAHİNİ POLİSİ ARADI

İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve olay polise bildirildi.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

"TELEFONUM 60 BİN TL DEĞERİNDEYDİ"

Telefonu çalınan Erdal Demir isimli vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Ben bir hırdavat dükkanına gittim ve kendi işletmeme alışveriş yaptım. Daha sonra kasaya giderek ödememi yaptım. Yanımda olan bir kişi ise telefonundan para gönderiyordu. Benim de dalgınlığıma geldi. Dükkandan çıkarken kendi telefonumu orada unuttum.



Bir vatandaş sigara paketini benim telefonumun üzerine koyarak çalıyor, olay kamera kayıtlarında gözüküyor. 60 bin TL değerinde olan bir telefondu. 10 dakika sonra telefonumu kapatıyor.



Ben fark edip aradım hemen kapatmış telefonumu. Bu olay çok üzücü gerçekten çok ayıp önce unuttuğumu zannedip gidip sağa sola baktım sonra çalındığını kameralara bakınca fark ettim.