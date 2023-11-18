İstanbul'da iş yerinin deposunda yangın Sultanbeyli'de içerisinde otomobil filtreleri bulunan bir iş yeri deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü.

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İHA

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu...

Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine ait otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfiaye uzun süre uğraş verdi

Yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)