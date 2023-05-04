İstanbul'da ışıkları kapatarak kaçak avcılık yaptılar! 154 bin 296 TL para cezası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, ışıklarını kapatarak yasak avcılık yapan tekne sahibi ve çalışanlarını tespit etmesi üzerine 154 bin 296 TL para cezası kesildi.

İHA

Kaçak avcılığa karşı çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik yurdun her köşesinde denetimlerini devam ettiriyor.

İstanbul Anadolu Feneri açıklarında, dün Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından şüpheli bir tekne tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 22.30 sıralarında tekneyi ışıkları kapalı bir şekilde tespit etti.

Tekne, ekipler tarafından uyarı ve anonslar yapılarak durduruldu.

Tekne üzerinde yapılan kontrollerde, tahmini olarak 15 bin metre kalkan avcılığında kullanılan kalkan ağı, tekne üzerinde istiflenen 2 bin 50 adet yaklaşık 10 bin kg yasa dışı olarak avlanmış kalkan balığı tespit edildi.

Ekipler daha sonra durumu İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kaçak avlanılan kalkan balıklarının tüketime uygunluğuna dair rapor alındı ve kalkan balıkları sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

154 bin 296 TL para cezası

Ayrıca, kaçak kalkan avcılığında kullanılan ve el konulan 15 bin metre kalkan ağı mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yediemin limanına teslim edildi. Öte yandan, tekneye bulunan kaptan ve personele toplamda 154 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.