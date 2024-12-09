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İHA

İstanbul Fatih’te Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bir restoranda dün saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs bıçakla bir kadını rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat polisleri olay yerine sevk edildi.

İSPANYOL TURİST GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre sonra şahsı kadını bırakması için ikna etti.,

Sakinleşen S.B.Ş. isimli İspanyol turist yakalandı.

Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, bıçakla rehin alınan E.G.F. isimli kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İLAÇLARINI ALMAMASI NEDENİYLE HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemede S.B.Ş. ve E.G.F.’nin müşterek çocuklarının olduğu, ülkeye turistik amaçlı geldikleri, S.B.Ş.’nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirlendi.

S.B.Ş’nin olay sırasında ilaçlarını alamaması nedeniyle halüsinasyon gördüğü ve olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit’ suçlarından hakkında işlem başlatılan S.B.Ş.'nin işlemleri sürüyor.