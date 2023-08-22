İstanbullunun sıkıntısı bitmiyor...
Geçtiğimiz ayda İSPARK ücretlerine yapılan zamlar tüm kentten tepki topladı.
Bunun ardından İSPARK farklı bir konuyla gündeme geldi.
Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan İSPARK otoparkında kiralık aracıyla İSPARK otoparkına gelen bir vatandaş, otopark görevlisi tarafından durduruldu.
Anlaşması olan adamdan para talep etti
İSPARK çalışanı olan şahıs, müşteride girişte para ödemesi yapması gerektiğini belirterek ücret talep etti.
Bunun üzerine kiralık araç şirketiyle İSPARK arasında anlaşma olduğunu ve girişte normal şartlarda ücret talep edilmemesi gerektiğini söyleyen müşteri ile İSPARK çalışanı arasında tartışma çıktı.
Müşteri ve çalışan arasında kavga
Yaşananlara sinirlenen otopark görevlisi şahıs, küfür ve tehditlerle müşteriye saldırdı.
O anlar kaydedildi
Ardından o anları cep telefonuyla kayıt altına alan müşterinin telefonunu alarak cebine koydu.
Yaşananlar hem müşterinin cep telefonu kamerası hem de arkadaşlarının kamerası tarafından anbean kaydedildi.
"Bize halen bir geri dönüş yapılmadı"
Olayla ilgili konuşan Kamil Turaç Öksüz, şöyle dedi:
Biz aracımızla Tepebaşı İSPARK noktasına geldik. Aracımızı bırakmak için bariyerden geçeceğimiz esnada İSPARK görevlisi arkadaş yanımıza gelerek paranın peşin ödenmesi gerektiğini söyledi.
Biz de kalacağımız süreyi bilmeden parayı nasıl alacaksınız dedik. 1 saatten hesaplarız cevabını verdi. Bunun üzerine kamu kuruluşunu zarara uğratmanın sorumluluğunu sorduk. Arkadaş bunları duyduktan sonra bize küfürler etmeye başladı.
Ben de o esnada bana ettiği küfürler ve arabama yaptığı saldırıları kaydettim. Olay esnasında şahıs, benim telefonumu da zorla alarak cebine koydu.
Şikayetimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. O tarihten bu yana bize halen bir geri dönüş yapılmadı.