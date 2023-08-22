İstanbul'da İSPARK çalışanı ve müşterinin ücret kavgası: Müşterinin telefonunu alarak cebine koydu Şirketinin ve İSPARK’ın anlaşması olan vatandaştan ücret talep eden çalışan kendisini ifade etmeye çalışan vatandaşa küfürler savurarak üzerine yürüdüğü. Yaşanan olay ise müşterinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

İstanbullunun sıkıntısı bitmiyor...

Geçtiğimiz ayda İSPARK ücretlerine yapılan zamlar tüm kentten tepki topladı.

Bunun ardından İSPARK farklı bir konuyla gündeme geldi.

Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan İSPARK otoparkında kiralık aracıyla İSPARK otoparkına gelen bir vatandaş, otopark görevlisi tarafından durduruldu.

Anlaşması olan adamdan para talep etti

İSPARK çalışanı olan şahıs, müşteride girişte para ödemesi yapması gerektiğini belirterek ücret talep etti.

Bunun üzerine kiralık araç şirketiyle İSPARK arasında anlaşma olduğunu ve girişte normal şartlarda ücret talep edilmemesi gerektiğini söyleyen müşteri ile İSPARK çalışanı arasında tartışma çıktı.

Müşteri ve çalışan arasında kavga

Yaşananlara sinirlenen otopark görevlisi şahıs, küfür ve tehditlerle müşteriye saldırdı.

O anlar kaydedildi

Ardından o anları cep telefonuyla kayıt altına alan müşterinin telefonunu alarak cebine koydu.

Yaşananlar hem müşterinin cep telefonu kamerası hem de arkadaşlarının kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Bize halen bir geri dönüş yapılmadı"

Olayla ilgili konuşan Kamil Turaç Öksüz, şöyle dedi: