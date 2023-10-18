İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önüne güvenlik bariyeri çekildi İsrail'in El-Ehli Babtist Hastanesi'nde yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırısı sonrasında İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu, katliamı protesto edenlerin adresi oldu. Konsolosluk çevresinde bugün geniş önlemler alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece dünya ayağa kalktı... İsrail'İn bu insanlık suçu birçok ülkede, sayısız şehirde protesto edildi. Protestoların bugün ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor. Türkiye de sert protestoların adresi oldu. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto etti. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu bariyerlerle çevrildi Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA’larla kapatttı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)