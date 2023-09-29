İstanbul'da istinat duvarı iki aracın üzerine çöktü! 1'i ağır 5 yaralı Şiddetli yağıştan nasibini alan Pendik'te, istinat duvarı bir otomobil ile işçi servis minibüsünün üzerine devrildi. Sürücüler kurtulurken, minibüsteki işçiler kazada yaralandı.

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DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde bugün hareketli anlar yaşandı.

Bölge halkı güne yağmurla başladı.

Şiddetli yağışın ardından sel kaçınılmaz oldu.

Vatandaşlar sel sularıyla mücadele ederken bir kaza meydana geldi.

İstinat duvarı çöktü

Sabah saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, cadde üzerindeki araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı.

O sırada Kurtköy Spor Salonunun istinat duvarı Serpil Karabağ'ın kullandığı otomobille Mürsel Ergün'ün kullandığı içinde işçilerin bulunduğu servis minibüsünün üzerine devrildi.

5 kişi mahsur kaldı

Yaşanan olayda otomobil sürücüsü Serpil Karabağ ile servis minibüsü şoförü Mürsel Ergün kendi imkanlarıyla çıkarken, minibüste bulunan Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu, Hacer Karaduman ve Özal Yavuz minibüs içinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 kişi kısa sürede minibüsten yaralı olarak kurtarılırken Özal Yavuz, araç içinde sıkıştı.

1 saat sonra kurtuldu

İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken çevrede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de çöken duvarın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"O an korku ve panik yaşadık"

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan minibüs şoförü Mürsel Ergün şu ifadeleri kullandı:

Çok yağmur yağıyordu. Rögarlar tıkanınca yolda göllenme oldu. Akan trafikte durdu. Çok yağmur yağıyordu, hiçbir taraf görünmüyordu. Aniden istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Biz ve arkadaki otomobil duruyordu. Minibüste benimle beraber 6 kişi vardı. Bir kişi araçta sıkıştı. Diğerleri de benimle beraber kendi imkanlarımızla çıktık. Kendi imkanlarıyla çıkanların durumları iyi. Sıkışan arkadaşı da hastaneye götürdüler. Otomobildeki sürücü hanımefendi o da kendi imkanlarıyla çıktı. O an korku ve panik yaşadık. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlere götürüyordum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)