İstanbul'da iyi yerleştirilemeyen rögar kapağı kazalara neden oluyor Arnavutköy'de İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazalara davetiye çıkarıyor. Sürücülerin korkusu haline gelen durumla ilgili mahalleli isyan etti.

İHA

İstanbul Arnavutköy'de Nenehatun Mahallesi Beyit Sokak'ta bulunan rögar kapağı, İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilemeyince araç sürücülerinin korkusu haline geldi.

Sokaktan geçen yabancı araç sürücülerinin fark edemeyerek çarptığı kapak sonrasında araçlarında hasar oluştu.

En son 4 gün önce gerçekleşen kazada Özal Durgun yönetimindeki otomobil, kapağa çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı.

Kazalar peş peşe geldi

Gerçekleşen kaza sonrasında otomobilde hasar oluştu.

Otomobil kazaya karıştığı esnada sokakta herhangi birinin veya başka bir aracın olmaması da muhtemel bir faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinden Refik Budak, “Belediye takıyor ama hurdacılar gelip söküyorlar sonra satıyorlar. Belki şimdiye kadar 10 kere bunlar takıldı ama sökülüp çalındı yine de. Bugün normal oluyor kapanıyor ama yarın yine açılıyor dikkat etseler de anlaşılmıyor. Biz mahalleli olarak biliyoruz ama bilmeyen vatandaşlar bu arkadaş gibi kazaya karışıyor.” şeklinde konuştu.

"Çarptıktan sonra depom delindi lastiklerim patladı yaklaşık 100 bin TL zararım var"

Rögar kapağına çarpan ve aracında hasar oluşan Özal Durgun, “Rögar kapağı yerinde yoktu göremedim ve çarptım. Çarptıktan sonra depom delindi lastiklerim patladı yaklaşık 100 bin TL zararım var. Arkadaşlarım daha önce İSKİ’yi arayıp 3 defa kayıt oluşturmuşlar ancak bir müdahale edilmemiş. Yazık günah buraya çocuklar düşebilir, gereğinin yapılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.