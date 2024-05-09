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İstanbul'da kaçak ayakkabı deposuna baskın: 500 milyon TL değerinde ayakkabı bulundu

İstanbul'da kaçak ayakkabı deposuna baskın: 500 milyon TL değerinde ayakkabı bulundu Polis ekiplerinin yurt dışından kaçak olarak getirilen taklit ayakkabı deposuna yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 84 bin 864 çift ayakkabı ele geçirilirken, depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.