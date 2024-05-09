İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda büyük vurgun...
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
2 kişi gözaltına alındı
Takip sonrası Eyüpsultan’da belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Operasyon düzenlenen depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 84 bin 864 çift kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen ayakkabı ele geçirildi.
Şüphelilere adli işlem uygulandı
Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.
Yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken el konulan binlerce çift ayakkabı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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