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İstanbul'da kaçak balık avcılarına denetim: 104 bin 968 TL ceza

İstanbul'da kaçak balık avcılarına denetim: 104 bin 968 TL ceza Yetkililerce düzenlenen kaçak balık avı denetimde tespit edilen 4 kişiye 104 bin 968 TL ceza uygulanırken, 10 bin 400 metre misina ağa el konuldu.