Kaçak balık avı kapsamında denetimler sürüyor.
Balıkçılığın sürdürülebilirliğini arttırmak ve devam ettirmek amacıyla yapılan denetimlerde yetkililer kaçak avcılara göz açtırmıyor.
Kaçak avcılara denetim
Bu kapsam son yapılan denetim İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimde bölgede yasadışı balık avcılığı yapan 4 kişi tespit edildi.
104 bin 968 TL ceza uygulandı
4 şahısa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre toplam 104 bin 968 TL idari para cezası uygulandı.
10 bin 400 metre misina ağa el konuldu.
El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak yediemin deposuna kaldırıldı.
1 ton balık göle bırakıldı
Canlı oldukları belirlenen yaklaşık 1 tonu aşkın muhtelif balık doğal yaşam alanları olan göle geri bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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