İstanbul'da kaçak göçle mücadele! Adrese baskın yapıldı Avcılar ilçesinde grup halinde bir daireye giren şüpheliler dikkat çekti. Ekipler harekete geçerek belirlenen adrese baskın düzenledi.

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DHA

Güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.

Yurt genelinde yapılan çalışmalar sonuç veriyor.

Bu kapsamda İstanbul'da da bir hareketlilik yaşandı.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı ile kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Gruplar halinde eve girenler dikkat çekti

Ekipler, Avcılar ilçesinde Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın giriş katındaki daireye özellikle akşam ve gece geç saatlerde gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin geldiğini daha sonra yine gruplar halinde dışarı çıktıklarını belirledi.

27 Eylül Çarşamba akşam saat 22.00 sıralarında belirlenen adrese baskın yapıldı.

Operasyon öncesi binanın çevresinde önlem alan ekipler, bir grubun izlenen evden çıktığını gördü.

7 kişinin üstü arandı

Üzerlerinde çanta bulunan kaçak göçmenlerin Fas vatandaşı olduğu ve turist olarak İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

Evdekilerle birlikte 7 kişi olduklarını belirten gruptakilerin üzerini arayan polis, evde de arama yaptı.

50 Euro kira ödüyorlar

Çeşitli tarihlerde İstanbul'a geldiklerini ve her gün çeşitli semtleri dolaştıklarını belirten göçmenlerin aylık kira olarak kişi başı 50 Euro ödedikleri ev sahibini tanımadıkları öğrenildi.

Denetimler sürüyor

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'ın merkezi noktalarında ve yolcuların yoğun olduğu saatlerde metrobüs duraklarında kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor.

Pasaportsuz olduğu belirlenen yabancı uyruklular haklarında işlem yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)