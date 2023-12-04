İstanbul’da kaçak kuş pazarına baskın: 24 gözaltı Fatih ilçesinde kaçak kuş pazarına İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kafeslerde tutulan satışı yasak 839 yabani kuş ele geçirilirken, 24 kişi de gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) çerçevesinde yoğun çabalarını sürdürüyor.

Fatih'te kaçak hayvan satışı tespit edildi

Son çalışmalarında, özel izin gerektiren ve kısmen kaçak yollarla yurt dışından getirilen farklı türlerde birçok kuşun Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde canlı hayvan ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

839 kanatlı hayvan ele geçirildi, 24 kişi yakalandı

CİTES kapsamında değerlendirilen operasyonda; 224 iskete, 568 saka cinsi, 24 Florya, 19 bıldırcın, 2 forpus cinsi papağan ve 2 farklı türde olmak üzere toplamda 839 kanatlı hayvan ele geçirildi. Elde edilen kuşlar güvenli bir şekilde muhafaza altına alınırken, canlı hayvan ticareti yapan 24 şüpheli ise gözaltına alındı.

Zanlılara 2 milyon 500 bin lira idari para cezası kesildi

Emniyet tarafından yakalanan şüphelilere 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca "4915 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, ekiplerce koruma altına alınan canlı hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)