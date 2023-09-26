İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Şüpheli kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı Ekiplerin yol kontrolünde durdurulan bir kamyonetten 13’ü çocuk, 38 kaçak göçmen çıktı. İnsan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele sürüyor.

Ülke huzurunu ve güvenini koruyan güvenlik güçleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla güvenlik güçleri binlerce kaçak göçmenlerin önüne geçiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultangazi ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.

38 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan kontrolde kamyonet kasasında 13’ü çocuk olmak üzere 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli gözaltına alındı

Kamyonet sürücüsü T.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yunanistan üzerinden Almanya'ya gideceklerdi

Yapılan incelemede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu göçmenlerin, para karşılığında tanımadıkları şahıslar ile anlaştıkları ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya geçmek istedikleri anlaşıldı.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi

Ülkeye kaçak geçiş yapan ve polis tarafından gözaltına altına alınan sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sürücü tutuklandı

Uygulama sırasında yakalanan kamyonet sürücüsü T.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)