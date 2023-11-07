İstanbul'da kaçırdığı kediyi tekmeleyip öldürdü: Tutuklandı Bayrampaşa'da sokak kedisini çuvala koyup kaçırdıktan sonra tekmeleyen ve kedinin ölümüne sebep olan Y.C., Mersin'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.C. tutuklandı.

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DHA

İstanbul Bayrampaşa'da 4 Kasım Cumartesi günü Demirkapı Caddesi’nde sabah saatlerinde Y.C., sokakta gördüğü kediyi çuvala koyduktan sonra iş yerine götürdü.

Bir süre sonra Y.C., kediyi sokağa fırlattı.

Şüpheli daha sonra yerde hareketsiz yatan kediyi bir süre tekmeledi.

Çuvala koyup tekmeleyerek öldürdü

Kedinin ölümüne neden olan Y.C.'yi çevredekiler polise ihbar etti.

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Y.C’yi Mersin’de yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. "Hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)