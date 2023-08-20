İstanbul'da kaçırılan aracı kurtarmaya çalışan vale vurularak can verdi Vale noktasından araç kaçırmaya çalışanları durdurmak isteyen Ogün T., şahıslar tarafından ateş açılması sonucunda hayatını kaybetti.

İHA

Bahçeşehir'de araçla parka giden bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı.

Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı.

Valeye ateş açtı

Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kurşunların hedefi olan Ogün T. arkadaşlarının olduğu yere dönmeye çalıştığı esnada yere yığıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kanlar içinde yerde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ogün T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları belirlenirken yakalanma çalışmaları devam ediyor.