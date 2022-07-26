İstanbul'da kadın cinayeti: Elif'i araçta vurup hastane önüne bıraktı

Elif Güneş, K.G.'nin "Son kez görüşelim" mesajı üzerine şüpheliyle Kadıköy'de buluştu. Otomobiliyle Elif'i Üsküdar'a götüren K.G., kadını silahla vurup hastaneye bırakarak kaçtı. 3 kişi tutuklandı.

Türkiye'de bir genç kadın daha eski sevgisinin kurbanı oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan 34 yaşındaki erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı.

Ancak K.G., Elif Güneş'in peşini bırakmadı ve geçen hafta da kadının kuaför dükkanına geldi, tartışıp tokat attı.

"Sana anlatacaklarım var"



K.G., cumartesi günü Elif Güneş'e "Son kez görüşelim sana anlatacaklarım var" dedi.

Elif Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla, arkadaşlarına da haber vererek görüşme teklifini kabul etti.

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Şüpheli, kızı yanına aldı ve arabayla uzaklaştı

Arkadaşlarını da yanına alan Elif Güneş, Kadıköy'deki buluşmaya gitti. Buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

Elif Üsküdar'da vuruldu

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş, otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobilde silahla 3 el ateş edilerek vuruldu.

Şüpheli Elif'i hastaneye bırakıp kaçtı

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı.

Elif yaşamını yitirdi

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş, memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli bulunamazken 3 kişi cezaevine gönderildi

Yapılan çalışmalarda K.G.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D., Y.O. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre; şüpheli K.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

"2 ay önce ayrılmışlardı"

Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, "İstemeye gelmişler abisi de kabul etmemişti, 'Kardeşime uygun değilsin' diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı.

Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar.

'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor. "diye konuştu.

"İnsan sevdiği insana kıyar mı"

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi? Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı?" dedi.





