İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde bir hırsızlık olayı yaşandı.
Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yüzleri kapalı 5 kadın bir daireye girdi.
Hırsızlık çetesinin yanından bulunan bir çocuk girdikleri bir apartmanda daireleri yoklamaya başladı.
Çete boş olduğunu anladıkları bir dairede kapı kilidini kırdı.
Makyaj malzemesi çalın
Kadınlar, içeriden bir miktar döviz, telefon ve makyaj malzemesi çaldı.
Olayın ardından kadınlar kaçarken, ev sahibi hırsızlardan şikayetçi oldu.
O anlar kaydedildi
Kadınların apartmana girerek katları gezdiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)