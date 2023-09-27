İstanbul'da kadın işçi kasadan 15 günde 150 bin TL çaldı: O anlar kamerada Kasapta çalışan kadının, müşterilerden aldığı paranın yarısını cebine attığı tespit edildi. İş yeri sahibi 15 günde yaklaşık 150 bin TL çalındığını tespit etti. Çalışanın kasadan para aldığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Alibeyköy Mahallesi'nde kasap işleten Ömer Kaytancı, kasasından aralıklarla para eksildiğini fark etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen Kaytancı, iş yeri çalışanlarından H.A. isimli kadının farklı tarihlerde kasadan para aldığını tespit etti.

Hırsızlık anları kamerada

H.A.’nın kasadan para aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde H.A’nın, müşterilerden aldığı paranın yarısını kasaya yarısını ise kıvırarak cebine attığı görüldü.

150 bin TL'lik vurgun

İşletmecinin iddialarına göre, moto kuryeyle ortaklaşa gerçekleştirilen hırsızlıkta dükkanın kasasından 15 günde yaklaşık 150 bin TL çaldığı belirlendi.

"Kasayı ona emanet ettik"

Hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini anlatan işletmeci Ömer Kaytancı, “Kasamızı soyup, paralarımızı çaldılar. 100- 150 bin lira civarı çaldılar. Bu hırsızlık 15 günlük bir süre zarfında gerçekleşti. Arkadaşlar kasaya koyduğumuz, güvendiğimiz, yardımcı olduğumuz, her türlü destek verdiğimiz biriydi, o yüzden şüphe etmedik. İşlerimiz olduğunda kasayı ona bıraktık, ona emanet ettik. En son bir baktık kameradan soyduğu gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

İki çalışan da ortadan kayboldu

Dükkanda çalışan kuryenin de kasadan hırsızlık yapan H.A. ile iş birliği içinde olduğunu iddia eden Kaytancı, olayın anlaşılması sonucu iki çalışanın da ortadan kaybolduğunu dile getirdi.

"Güvendiğimiz insanlardan da kazık yiyebiliyormuşuz"

Hırsızlığın gerçekleşeceğini düşünemediklerini söyleyen Kaytancı, “Hırsızlığın içinde moto kurye arkadaşımız da var. Paket siparişte yazan fiyatları silip parayı kendileri alıyormuş. Sonra akşamları parayı bölüşüyorlarmış. Bayan arkadaşımız da kasadan para alma işini günde 7, 8 defa yapıyormuş. Çalmayacağını düşündüğümüz için gözümüz arkada değildi ama meğerse güvendiğimiz insanlardan da kazık yiyebiliyormuşuz. Emin olmak için önce hiçbir şey söylemedik. Kurye arkadaşımız anladığı için akşam olmadan işten kaçıyor. Bayan da Samsun’a kaçtı. Eşyalarını her şeyini alıp gitmiş. Alacağı maaşı da vardı onu da almadı. Haklı olsa zaten gelirdi parasını alırdı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)