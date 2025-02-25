İHA
İstanbul Avcılar’da Salih Toksoy'un sahibi olduğu kadın kuaförüne gelen kar maskeli bir kişi, silahla ateş etmeye çalıştı.
Silahın tutukluk yaptığını düşününce panikleyerek dışarı çıktı.
CAMI KIRMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra da silahın kabzasıyla iş yerinin camını kırmaya çalıştı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
'KIZ MESELESİ' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Salih Toksoy ifadesinde, oğlu Anıl’ın eski kız arkadaşından dolayı aralarında husumet bulunan kişinin yaptığını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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