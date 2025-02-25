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İstanbul'da kadın kuaförünü kurşunlayacakken silahı tutukluk yaptı

İstanbul'da kadın kuaförünü kurşunlayacakken silahı tutukluk yaptı Avcılar'da bir kişi kız meselesi yüzünden bayan kuaförüne ateş etmeye çalışırken silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine şüpheli silahın kabzasıyla camı kırmaya çalıştı.