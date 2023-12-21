İstanbul'da kadına şiddet! Eşini engelli çocuğunun yanında darbetti Gündüz saatlerinde seyir halinde olan yabancı plakalı araç içerisindeki adam, tartıştığı eşine arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında şiddet uyguladı. Bir sürücünün o anları paylaşmasıyla ekipler harekete geçerek kadına ulaştı. Kadının, eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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İHA

Sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti...

Olay, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafikte yaşandı.

Otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Ön koltuktan uzanıp eşini dövdü

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darbetmeye başladı.

Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.‘ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.

Eşinden şikayetçi olmadı

Yolculuk esnasında süren darp ve kadının çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darbedilen kadına ulaştı.

Ancak kadının, eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının erkek kardeşi ise eşinden korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)