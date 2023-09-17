İstanbul'da kadına şiddet! Nişanlısı tarafından pompalı tüfekle darbedildi İstanbul Bakırköy'de bir kişi, sokak ortasında eski nişanlısına saldırdı. Genç kadının yaşadığı korku ve şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Bir kadın daha şiddet mağduru oldu..

İstanbul'da yaşanılan olayda, eski nişanlı adeta terör estirdi.

Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşanan olayda Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı.

Elindeki pompalı tüfekle darbetti

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darbetti.

Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde zanlı, pompalı tüfekle genç kadına vurarak darp ediyor. Zanlı yere düşen kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam ediyor. Zanlının bir ara tüfeğin namlusunu genç kadına doğrulttuğu, ardından ters çevirerek kabzasıyla vurmaya devam ettiği görülüyor.

Gözaltına alındı, kadın şikayetçi olmadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.'yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Genç kadının polis merkezinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"Polisleri çağırdık"

Olayın görgü şahidi vatandaş, "Sesleri duyduk, polis ekiplerine haber verdik. Polisler de birkaç dakikaya geldiler müdahale ettiler. Peşlerinden koştular, zanlıları yakaladılar. Güvenlik kamerası da var. Kadının kafasına silahla vuruyor" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)